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المديرية أتاحت إصدار وتجديد الجواز الإلكتروني بأعلى المواصفات العالمية

أنجز وأجّز حملة جديدة من أبشر للحث على إنهاء إجراءات جوازات السفر

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
أنجز وأجّز حملة جديدة من أبشر للحث على إنهاء إجراءات جوازات السفر
المواطن - واس

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أطلقت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات حملة توعوية بعنوان “أنجز وأجّز” لحث المواطنين على إنهاء إجراءات إصدار وتجديد جوازات سفرهم قبل الإجازة بفترة كافية، وتنفيذ عمليتي الإصدار والتجديد من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، مع إمكانية إيصال جواز السفر الإلكتروني عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.

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سداد رسوم الجواز

وأكدت “أبشر” أن سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز متاح بسهولة ويسر عبر قنوات السداد البنكية في المنصة، وللاستفادة من الخدمة الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمة المدفوعات الحكومية من قائمة الخدمات ثم اختيار دفع رسوم جديدة وتحديد قطاع الجوازات في تفاصيل السداد ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها (إصدار جواز سفر، تجديد جواز سفر) ثم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار طريقة الدفع، وفي حال وجود مخالفات مرورية يتم سدادها عن طريق قنوات البنوك المحلية.

الجواز الإلكتروني

يذكر أن المديرية العامة للجوازات أتاحت للمواطنين إصدار وتجديد الجواز الإلكتروني المصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم، ويحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية وحول العالم.

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