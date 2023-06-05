أنشيلوتي يختار بديلين لـ بنزيما في ريال مدريد

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، عن البديلين للاعب الفرنسي كريم بنزيما بعد إعلان رحيل الأخير عن صفوف الريال بعد نهاية موسم 2022/ 2023.

بديلا بنزيما

وبعد تعادل الريال مع أتلتيك بيلباو أمس في الجولة الـ38 والأخيرة في الدوري الإسباني، قال أنشيلوتي في تصريحاته الإعلامية: “هناك هاري كين وهناك هافرتز، نحن نبحث عن مهاجم يسجل الأهداف ويُمكن أن يتفهم أسلوبنا بشكل جيد”.

وتابع أنشيلوتي: “نريد مهاجم يستطيع التفاهم بشكل جيد مع فينسيوس جونيور ورودريجو، لست قلقًا والأمور سوف تسير بشكل جيد”.

وفي وقت سابق، حرص جمهور نادي ريال مدريد على توديع اللاعب الفرنسي، وذلك بعد أن شارك في آخر مباراة له أمس مع الريال ضد أتلتيك بيلباو في الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان بنزيما سجل آخر أهدافه مع الريال أمام أتلتيك بيلباو في لقاء الأمس في الدقيقة الـ72 من ركلة جزاء.

وكانت مباراة بيلباو هي المباراة الأخيرة للمهاجم الفرنسي، حيث أعلن الريال أمس الأحد عن رحيل اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية بعد 14 عامًا قضاها في صفوف ريال مدريد.

وكان اللاعب الفرنسي أجرى، محادثة مع رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قبل اتخاذ قراره النهائي بالرحيل عن صفوف المرينغي.