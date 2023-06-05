Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيل اللاعب الفرنسي رسميًّا

أنشيلوتي يختار بديلين لـ بنزيما في ريال مدريد

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ صباحاً
أنشيلوتي يختار بديلين لـ بنزيما في ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، عن البديلين للاعب الفرنسي كريم بنزيما بعد إعلان رحيل الأخير عن صفوف الريال بعد نهاية موسم 2022/ 2023.

بديلا بنزيما

وبعد تعادل الريال مع أتلتيك بيلباو أمس في الجولة الـ38 والأخيرة في الدوري الإسباني، قال أنشيلوتي في تصريحاته الإعلامية: “هناك هاري كين وهناك هافرتز، نحن نبحث عن مهاجم يسجل الأهداف ويُمكن أن يتفهم أسلوبنا بشكل جيد”.

قد يهمّك أيضاً
السفير الأمريكي يشكر السعودية على جهودها مع حجاج الولايات المتحدة

السفير الأمريكي يشكر السعودية على جهودها مع حجاج الولايات المتحدة

مرض نادر يثير القلق في أستراليا

مرض نادر يثير القلق في أستراليا

وتابع أنشيلوتي: “نريد مهاجم يستطيع التفاهم بشكل جيد مع فينسيوس جونيور ورودريجو، لست قلقًا والأمور سوف تسير بشكل جيد”.

وفي وقت سابق، حرص جمهور نادي ريال مدريد على توديع اللاعب الفرنسي، وذلك بعد أن شارك في آخر مباراة له أمس مع الريال ضد أتلتيك بيلباو في الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

تشيلسي ضد وست هام
هافرتز

وكان بنزيما سجل آخر أهدافه مع الريال أمام أتلتيك بيلباو في لقاء الأمس في الدقيقة الـ72 من ركلة جزاء.

وكانت مباراة بيلباو هي المباراة الأخيرة للمهاجم الفرنسي، حيث أعلن الريال أمس الأحد عن رحيل اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية بعد 14 عامًا قضاها في صفوف ريال مدريد.

وكان اللاعب الفرنسي أجرى، محادثة مع رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قبل اتخاذ قراره النهائي بالرحيل عن صفوف المرينغي.

هاري كين
كين – المصدر @SpursOfficial

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم