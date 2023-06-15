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لتدعيم صفوف ريال مدريد

أنشيلوتي يسعى لضم أشرف حكيمي

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
أنشيلوتي يسعى لضم أشرف حكيمي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتدعيم صفوف المرينغي في الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي.

أشرف حكيمي هدف أنشيلوتي

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أنشيلوتي ملتزم بسياسة التعاقدات في نادي ريال مدريد، لكنه يرغب بشدة في ضم لاعبين بشكل خاص”.

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وأضافت: “أنشيلوتي يسعى لضم أشرف حكيمي لتعزيز الجبهة اليمنى في ريال مدريد، خاصة أنه يُريد الرحيل عن باريس، لكن هناك عقبتين أمام إمكانية ضمه، وهي امتداد تعاقده حتى 2026 وراتبه السنوي الضخم (10 ملايين يورو)”.

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي – المصدر @PSG_English

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “لكن كارلو أنشيلوتي يرى أن نجم باريس سان جيرمان سيكون أفضل تعزيز للجهة اليمنى في ريال مدريد، التي لا تضم حاليًا سوى داني كارباخال”.

وواصلت: “ما يغري أنشيلوتي بضم أشرف حكيمي، كون اللاعب من ناشئي ريال مدريد، وله مسيرة رائعة مع بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان”.

أشرف حكيمي
حكيمي – المصدر @AchrafHakimi

الصفقة الثانية المرتقبة

وأردفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”” “أما الصفقة الثانية التي يسعى مدرب الريال لضمها، هي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، لتعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيما”.

وجاء في ختام التقرير: “إلا أن ما يعطل حسم هذه الصفقة، هو رغبة المدرب الإيطالي، أن إدارة ريال مدريد تمنح الأولوية للفوز بصفقة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان”.

لاوتارو مارتينيز
النجم الأرجنتيني لاوتارو – المصدر @Inter_en

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