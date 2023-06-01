أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد

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أوضح أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنه سيحدد في الأسبوع المقبل إذا ما كان سيبقى أو سيرحل عن رئاسة النادي بعد نهاية فترته الرئاسية.
وتحدث الحائلي قائلًا لـ قناة SSC: “حاليًّا نحن في وقت أفراح، وفي الأسبوع القادم سوف تتضح الرؤية إذا كنا سنستمر أو سنرحل عن رئاسة النادي، من المهم أن يستمر النادي في تحقيق الإنجازات، وهذا الإنجاز الغالي نهديه إلى وطننا”.
وواصل الحائلي: “السعودية متصدرة في كل شيء، يجب أن تنزلوا إلى الشارع وتروا أن المواطن السعودي معزز مكرم، سعداء للغاية بالفوز بهذا اللقب الغالي”.
🎙 أنمار الحائلي: حاليًا وقت فرح، والأسبوع القادم ستتضح الرؤية باستمرارنا أو المغادرة.
#الاتحاد_بطلا_للدوري | #SSC pic.twitter.com/wNQ83fCQgU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 31, 2023