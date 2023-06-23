جماهير الأهلي لـ خالد العيسى: نثق في عودة البطولات للفريق بعهدك قوات أمن المنشآت تؤكد جاهزيتها لموسم الحج أكثر من 100 ألف شخص تضرروا من الفيضانات بالهند أعداد هائلة لطائرات الحجاج بالأقمار الصناعية الهلال يفكر في ضم محمد صلاح 147 متطوعًا يشاركون في تقديم الخدمات للحجاج بـ المدينة المنورة خسارة حرس الحدود ضد الأهلي بثلاثية وهبوطه في الدوري المصري أنمار الحائلي بعد فوزه: سنواصل ما بدأناه والقمة مكاننا خطوة حذرة من الكونجرس لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن موقف محرج لبايدن أثناء عزف النشيد الوطني الهندي
وجه أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، رسالة إلى جماهير النادي، وذلك بعد فوزه برئاسة النادي بالتزكية اليوم الخميس خلال اجتماع الجمعية العمومية.
وقال الحائلي عبر حسابه في “تويتر”: “بطموح وشغف وأحلام كبيرة ترجمانها على أرض الواقع ورغبة جادة لمواصلة العمل وبدعمكم يا جماهير الاتحاد العظيمة سنواصل إن شاء الله العمل الذي بدأناه ووصلنا من خلاله بنادينا إلى مكانه الطبيعي في القمة بتحقيق بطولة السوبر والدوري الاستثنائي والوصول للعالمية، والقادم أقوى وأجمل بإذن الله”.
وتم قبول قائمة أنمار المكونة من “أحمد كعكي المرشح لنائب الرئيس، عبدالوهاب عابد مرشح للعضوية، ممدوح عايد مرشح للعضوية، فيصل التركي مرشح للعضوية”.
وكانت قائمة وليد الشهري منافس أنمار، تم رفضها في الفترة الماضية لتكون قائمة الحائلي هي القائمة النهائية التي فازت برئاسة نادي الاتحاد بالفترة القادمة، بعد نجاحها الموسم الماضي في قيادة العميد للفوز بلقبي دوري روشن السعودي والسوبر السعودي.