أنمار الحائلي بعد فوزه: سنواصل ما بدأناه والقمة مكاننا

وجه أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، رسالة إلى جماهير النادي، وذلك بعد فوزه برئاسة النادي بالتزكية اليوم الخميس خلال اجتماع الجمعية العمومية.

تعليق أنمار الحائلي

وقال الحائلي عبر حسابه في “تويتر”: “بطموح وشغف وأحلام كبيرة ترجمانها على أرض الواقع ورغبة جادة لمواصلة العمل وبدعمكم يا جماهير الاتحاد العظيمة سنواصل إن شاء الله العمل الذي بدأناه ووصلنا من خلاله بنادينا إلى مكانه الطبيعي في القمة بتحقيق بطولة السوبر والدوري الاستثنائي والوصول للعالمية، والقادم أقوى وأجمل بإذن الله”.

وتم قبول قائمة أنمار المكونة من “أحمد كعكي المرشح لنائب الرئيس، عبدالوهاب عابد مرشح للعضوية، ممدوح عايد مرشح للعضوية، فيصل التركي مرشح للعضوية”.

وكانت قائمة وليد الشهري منافس أنمار، تم رفضها في الفترة الماضية لتكون قائمة الحائلي هي القائمة النهائية التي فازت برئاسة نادي الاتحاد بالفترة القادمة، بعد نجاحها الموسم الماضي في قيادة العميد للفوز بلقبي دوري روشن السعودي والسوبر السعودي.