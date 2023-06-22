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بعد قبول قائمته النهائية

أنمار الحائلي يترأس نادي الاتحاد لفترة رئاسية جديدة

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ صباحاً
أنمار الحائلي يترأس نادي الاتحاد لفترة رئاسية جديدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتحاد- قبل قليل- عن القائمة النهائية التي ستترأس النادي في الفترة المقبلة بقيادة أنمار الحائلي.

قائمة أنمار الحائلي

وتم قبول قائمة أنمار المكونة من “أحمد كعكي المرشح لنائب الرئيس، عبدالوهاب عابد مرشح للعضوية، ممدوح عايد مرشح للعضوية، فيصل التركي مرشح للعضوية”.

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قائمة أنمار الحائلي

وكانت قائمة وليد الشهري منافس أنمار، تم رفضها في الفترة المقبلة لتكون قائمة الحائلي هي القائمة النهائية التي تستعد لرئاسة نادي الاتحاد بالفترة القادمة، بعد نجاحها الموسم الماضي في قيادة العميد للفوز بلقبي دوري روشن السعودي والسوبر السعودي.

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