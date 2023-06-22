أنمار الحائلي يترأس نادي الاتحاد لفترة رئاسية جديدة

وزير الطاقة: إنشاء بنية تحتية بالمشاعر المقدسة قريبًا قائمة خالد العيسى النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية الأهلي تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن هندي يدفع نفقة طليقته عملات معدنية أكثر من ربع طن مفاجأة من إنتر ميلان تمنع انتقال بروزوفيتش إلى النصر تراجع سعر الدولار بعد تصريحات رئيس المركزي الأمريكي 10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في الطائف إقبال كبير على أسواق المواشي بجدة مع قرب عيد الأضحى النصر يفكر في ضم متعب الحربي الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرًا على التنبؤ بآرائك السياسية من وجهك
أعلن نادي الاتحاد- قبل قليل- عن القائمة النهائية التي ستترأس النادي في الفترة المقبلة بقيادة أنمار الحائلي.
وتم قبول قائمة أنمار المكونة من “أحمد كعكي المرشح لنائب الرئيس، عبدالوهاب عابد مرشح للعضوية، ممدوح عايد مرشح للعضوية، فيصل التركي مرشح للعضوية”.
وكانت قائمة وليد الشهري منافس أنمار، تم رفضها في الفترة المقبلة لتكون قائمة الحائلي هي القائمة النهائية التي تستعد لرئاسة نادي الاتحاد بالفترة القادمة، بعد نجاحها الموسم الماضي في قيادة العميد للفوز بلقبي دوري روشن السعودي والسوبر السعودي.