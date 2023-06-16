أنمار الحائلي يقترب من رئاسة الاتحاد بعد استبعاد قائمة وليد الشهري

أصبح أنمار الحائلي قريبًا من رئاسة نادي الاتحاد، وذلك بعد استبعاد قائمة منافسه وليد الشهري من انتخابات رئاسة النادي.

وتم قبول قائمة الحائلي المرشح للرئاسة والمكونة من أحمد كعكي المرشح لمنصب نائب الرئيس وعبدالوهاب عابد المرشح للعضوية وممدوح الحربي المرشح للعضوية، وفيصل التركي المرشح للعضوية.

أما القائمة الثانية المستبعدة فجاءت مكونة من “وليد الشهري المرشح للرئاسة، محمد مليباري المرشح لنائب الرئيس، عبدالله سويد مرشح للعضوية، سحر سراج مرشحة للعضوية، مازن حسن مرشحة للعضوية، أسعد حمود سلطان المرشح للعضوية”.