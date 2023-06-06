Icon

لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد Icon جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا Icon الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص Icon التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس Icon لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض Icon رومانو: الهلال لم يُعدّل عرضه لضم ميسي Icon انتقادات واسعة لـ بثوث التيك توك والتونسي يرد: أهلكتمونا نحيبًا Icon تحذير: الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الهاتف يعرضك للاحتيال والمساءلة Icon تغريم شركتين 10 ملايين ريال لمخالفتهما نظام المنافسة Icon الحبتور: أتمنى تخصيص الأندية الإماراتية أسوة بالسعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تيسيرًا على ضيوف الرحمن

أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين من الداخل والخارج

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين من الداخل والخارج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعمل الهيئة العامة للطرق على قدم وساق من أجل استقبال ضيوف الرحمن والحجاج الذين يأتون من كل مكان لأداء مناسك الفريضة، حيث جهزت الهيئة طرق السعودية لوصولهم بكل سهولة ويسر، وذلك عبر شبكة طرق تعد الأولى عالميًا في مؤشر الترابط.

ونشرت الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر”، الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، والتي تم تجهيزها بمستوى عالى لخدمة الحجاج من أجل تنقلهم بكل يسر وطمأنينة.

قد يهمّك أيضاً
ملك ماليزيا يودع الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة

ملك ماليزيا يودع الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة

الانخراط في تجارة المخدرات خيانة للوطن ولا يمكن التسامح معه

الانخراط في تجارة المخدرات خيانة للوطن ولا يمكن التسامح معه

ومن أبرز هذه الطرق (طريق الرياض – الطائف – مكة المكرمة) بإجمالي طول بلغ 820 كم، و(طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة) بطول 420 كم، و(طريق مكة المكرمة – جدة) بطول 70 كم، وطريق السيل الكبير بطول 70 كم، وطريق عقبة الهدا بطول 60 كم.

طرق الحجاج العرب

أما طرق الحجاج العرب إلى مكة فتشمل من الإمارات طريق (البطحاء/ سلوى/ الهفوف/ الرياض/ مكة)، ومن قطر (طريق سلوى/ الهفوف/ الرياض/ مكة)، أما البحرين فيكون الطريق (جسر الملك فهد/ الخبر/ الرياض/ مكة)، ومن الكويت (طريق الخفجي/ النعيرية/ الرياض/ مكة).

كما يكون طريق حجاج الكويت (طريق الرقعي/حفر الباطن/ المجمعة/ مكة)، سلطنة عمان (طريق أم الزمول/ البطحاء/ الهفوف/ مكة)، ومن اليمن يكون (طريق الوديعة/نجران/أبها/مكة)، والأردن (طريق حالة عمار/تبوك/ المدينة/مكة).

أما ضيوف الرحمن من الأردن فيكون الطريق هو (طريق الحديثة/القريات/سكاكا/المدينة/مكة)، ومن العراق (طريق جديدة عرعر/عرعر/سكاكا/المدينة/ مكة).

صيانة وإصلاح تقاطعات

ومن أجل تيسير الرحلة على ضيوف الرحمن، قدمت الهيئة جهودًا مكثفة، حيث تم صيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بطول 7400كم، وإصلاح 36 تقاطع، مع إزالة 40 ألف م2 من الكثبان الرملية على حرم الطريق، ومسح وتمهيد 5 آلاف كم من الطرق الترابية.

كما تم إصلاح 124 ألف متر طولي لفواصل التمدد، وتنفيذ 9 آلاف كم من الحواجز الخرسانية والمعدنية، وتنفيذ 600 كم دهانات أرضية، وتركيب 2400 لوحة إرشادية وتحذيرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع
غرائب

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع

غرائب
برد كثيف على معظم المناطق السعودية
السعودية اليوم

برد كثيف على معظم المناطق السعودية

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء
أخبار أمنية

سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة...

أخبار أمنية
بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال ساعات
الرياضة

بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال...

الرياضة
مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها
السعودية اليوم

مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها

السعودية اليوم
إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 100 دقيقة
السعودية اليوم

إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء...

السعودية اليوم
أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك: خالص التهاني والتبريكات
السعودية اليوم

أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك:...

السعودية اليوم