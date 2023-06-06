أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين من الداخل والخارج

تعمل الهيئة العامة للطرق على قدم وساق من أجل استقبال ضيوف الرحمن والحجاج الذين يأتون من كل مكان لأداء مناسك الفريضة، حيث جهزت الهيئة طرق السعودية لوصولهم بكل سهولة ويسر، وذلك عبر شبكة طرق تعد الأولى عالميًا في مؤشر الترابط.

ونشرت الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر”، الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، والتي تم تجهيزها بمستوى عالى لخدمة الحجاج من أجل تنقلهم بكل يسر وطمأنينة.

ومن أبرز هذه الطرق (طريق الرياض – الطائف – مكة المكرمة) بإجمالي طول بلغ 820 كم، و(طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة) بطول 420 كم، و(طريق مكة المكرمة – جدة) بطول 70 كم، وطريق السيل الكبير بطول 70 كم، وطريق عقبة الهدا بطول 60 كم.

طرق الحجاج العرب

أما طرق الحجاج العرب إلى مكة فتشمل من الإمارات طريق (البطحاء/ سلوى/ الهفوف/ الرياض/ مكة)، ومن قطر (طريق سلوى/ الهفوف/ الرياض/ مكة)، أما البحرين فيكون الطريق (جسر الملك فهد/ الخبر/ الرياض/ مكة)، ومن الكويت (طريق الخفجي/ النعيرية/ الرياض/ مكة).

كما يكون طريق حجاج الكويت (طريق الرقعي/حفر الباطن/ المجمعة/ مكة)، سلطنة عمان (طريق أم الزمول/ البطحاء/ الهفوف/ مكة)، ومن اليمن يكون (طريق الوديعة/نجران/أبها/مكة)، والأردن (طريق حالة عمار/تبوك/ المدينة/مكة).

أما ضيوف الرحمن من الأردن فيكون الطريق هو (طريق الحديثة/القريات/سكاكا/المدينة/مكة)، ومن العراق (طريق جديدة عرعر/عرعر/سكاكا/المدينة/ مكة).

صيانة وإصلاح تقاطعات

ومن أجل تيسير الرحلة على ضيوف الرحمن، قدمت الهيئة جهودًا مكثفة، حيث تم صيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بطول 7400كم، وإصلاح 36 تقاطع، مع إزالة 40 ألف م2 من الكثبان الرملية على حرم الطريق، ومسح وتمهيد 5 آلاف كم من الطرق الترابية.

كما تم إصلاح 124 ألف متر طولي لفواصل التمدد، وتنفيذ 9 آلاف كم من الحواجز الخرسانية والمعدنية، وتنفيذ 600 كم دهانات أرضية، وتركيب 2400 لوحة إرشادية وتحذيرية.