أهم بروتوكولات تحقيق الأمن السيبراني في الشبكات

تولي السعودية اهتمامًا كبيرًا لقضايا الأمن السيبراني لما لها من أهمية كبرى، فمع التسارع الكبير في عمليات التحول الرقمي ارتفعت معدلات الهجمات الإلكترونية ومخاطر اختراق البيانات مما جعل المملكة أكثر حرصًا في توفير بيئة أمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال نظام أمني متين، وهنا يأتي دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في وضع استراتيجيات وتنفيذها والإشراف عليها.

تشريعات ولوائح الأمن السيبراني

يهدف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إلى الحد من جرائم المعلوماتية، وذلك من خلال تحديد هذه الجرائم والعقوبات المترتبة عليها. والمقصد من ذلك هو تحقيق أمن المعلومات، وحماية المصلحة العامة، وحماية حقوق الاستخدام المشروع لأجهزة الكمبيوتر وشبكات المعلومات والأخلاق، وحماية الاقتصاد الوطني.

ولقد أصدرت الهيئة الوطنية لـ الأمن السيبراني عددا من الضوابط والأطر والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني على المستوى الوطني، وذلك لتعزيز الأمن الوطني، وحماية مصالح الدولة وبنيتها التحتية الحيوية والخدمات الحكومية.

أهم بروتوكولات الأمن السيبراني

على صعيد آخر، نشر حساب الدرع الأخضر على تويتر عددًا من البروتوكولات، لتحقيق الأمن السيبراني في الشبكات.

ولفت الحساب إلى أن كل بروتوكول يأخذ منفذ Port يعمل عليه، وتبدأ هذه المنافذ من 0 حتى 65535 منفذًا، موضحًا بأنه يجب أن يوجد بعض المنافذ المحجوزة لبعض البروتوكولات وتبدأ هذه المنافذ المحجوزة من 1 حتى 1024 Port ولا نستطيع العمل عليهم لأنها محجوزة للبروتوكولات.

وتابع: ” “DNS Domain Name System نظام أسماء النطاقات هو نظام يخزن معلومات تتعلق بأسماء نطاقات في قاعدة بيانات موزعة على الإنترنت يقوم خادم اسم النطاق بربط العديد من المعلومات بأسماء النطاقات ولكن وعلى وجه الخصوص يخزن عنوان IP المرتبط بذلك النطاق، بمعنى آخر هو نظام يقوم بترجمة أسماء النطاقات من كلمات إلى أرقام تعرف باسم عنوان الـ IP.

وأكمل موضحًا باقي بروتوكولات الأمن السيبراني: DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol: يستخدم هذا البروتوكول لإسناد عناوين بشكل آلي لحواسب مضيفة Hosts أو محطات عمل Workstation على شبكة TCP/IP، وبذلك نتجنب حالات التضارب في عناوين (IP address conflict) والتي تحدث نتيجة استخدام نفس عنوان IP لأكثر من جهاز على الشبكة (عند إسناد العناوين بشكل يدوي مما يؤدي إلى فصل بعض الأجهزة عن الشبكة، فهذا البروتوكول نظام لاكتشاف العناوين المستخدمة مسبقا.

وأردف حساب الدرع الأخضر، SNMP – Simple Network Management Protocol: بروتوكول إدارة الشبكات البسيط هو جزء من حزمة مواثيق بروتوكولات الإنترنت بحسب تعريف IETF وبشكل أكثر تفصيلا، هو أحد مواثيق(بروتوكولات) الطبقة السابعة، أو طبقة التطبيقات المستخدمة من نظام إدارة الشبكات لمراقبة الأجهزة الموصولة بالشبكة للظروف التي تحتاج إلى انتباه من مدير النظام.

واستطرد: NTP – Network Time Protocol: هو بروتوكول يقوم بتوزيع التوقيت العالمي المنسق عن طريق مزامنة ساعات الحواسب الآلية المرتبطة معا بشبكة واحدة يستخدم بروتوكول وقت الشبكة المنفذ رقم 123 من بروتوكول وحدة بيانات المستخدم UDP.

وأضاف: FTP File Transfer Protocol: بروتوكول نقل الملفات المستخدم في نقل الملفات بين أجهزة الحاسوب سواء من حاسوب إلى حاسوب أو من حاسوب إلى خادم.