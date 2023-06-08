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بعد إنهاء إجراءاتهم بأنقرة بكل يسر

أوائل حجاج تركيا المستفيدون من طريق مكة يصلون إلى جدة

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
أوائل حجاج تركيا المستفيدون من طريق مكة يصلون إلى جدة
المواطن - واس

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وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية تركيا، قادمة إلى السعودية من صالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وكان في استقبالهم اللواء سليمان اليوسف مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

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هدف طريق مكة

وتهدف المبادرة إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت المبادرة في سبع دول هذا العام 1444هـ، هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وساحل العاج ، التي تنفذها وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

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