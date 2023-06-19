أوباميانج يُناقش العروض السعودية

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، الجابوني بيير أوباميانج باهتمام أكثر من نادٍ بدوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عروض سعودية لأوباميانج

وأوضح فابريزيو رومانو، أن أوباميانج يُناقش العروض التي تلقاها من الأندية السعودية، مؤكدًا أن المحادثات لازالت جارية، ولا يوجد اتفاق حتى الآن.

وأشار عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أوباميانج صاحب الـ34 عامًا؛ لم يرفض العروض المقدمة له، ولكنه يحسم موقفه.

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن أوباميانج، تلقى عروضًا من أندية النصر، الشباب والأهلي، للانتقال إلى صفوفها في الميركاتو الصيفي، إلا أنه يضع العودة إلى صفوف برشلونة كأولوية بالنسبة له.

وانضم المهاجم الجابوني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في صيف 2022، قادمًا من برشلونة بعقد ممتد حتى عام 2024، واكتفى بالمشاركة في 22 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

صفقات مرتقبة بدوري روشن

ولا يُعد المهاجم الجابوني؛ النجم العالمي الوحيد الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث دخل النصر في مفاوضات مع نجم تشيلسي، المغربي حكيم زياش، ونجم أتلتيكو مدريد، ساؤول نيجويز.

واقترب النادي الأهلي من التعاقد مع حارس مرمى تشيلسي، السنغالي إدوارد ميندي، وتُشير التقارير إلى أن الهلال في طريقه لحسم صفقة، مدافع البلوز، كاليدو كوليبالي بعقد ممتد حتى عام 2026.