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من أجل إنجاح الهجوم المضاد

أوكرانيا: الدبابات الألمانية غير كافية ونريد مضاعفتها 3 مرات 

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
أوكرانيا: الدبابات الألمانية غير كافية ونريد مضاعفتها 3 مرات 
المواطن - فريق التحرير

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تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، اليوم الاثنين، في محاولة لاستكمال ما أسمته تحرير الأقاليم الأربعة، التي ضمتها مؤخراً وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوريجيا وخيرسون، فيما تستمر القوات الأوكرانية في مقاومة الدب الروسي بمساعدة عسكرية ولوجستية من الغرب.

وطالبت أوكرانيا ألمانيا بزيادة إمدادات الدبابات الألمانية الصنع إلى كييف بشكل كبير، واقترح نائب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه ميلنيك، مضاعفة إمدادات دبابات ليوبارد 2 ثلاث مرات، كما طلب من برلين تزويد القوات الأوكرانية بـ60 مركبة قتال مشاة أخرى من طراز ماردر وصواريخ كروز بعيدة المدى.

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وفي آخر التطورات الميدانية، فبعد تحقيقها أولى مكاسبها في دونيتسك، وسّعت القوات الأوكرانية هجومها المضاد وأعلنت أنها تخوض معارك عنيفة مع القوات الروسية في باخموت.

أوكرانيا الدبابات الألمانية غير كافية ونريد مضاعفتها 3 مرات 

فشل المحاولات الروسية

وأكدت القيادة الشرقية للجيش الأوكراني أن القوات تقدمت 700 متر في اتجاه باخموت وكبدت القوات الروسية خسائر كبيرة، وقالت القيادة إن المحاولات الروسية لشن هجمات مضادة قرب بلدتي بيلاغورا وإيفانوفسكي فشلت.

وكان الجيش الأوكراني أعلن سابقاً أنه يخوض معارك عنيفة في جبهات القتال قرب باخموت ومارينكا وأفدييفكا بدونيتسك، وأن القوات الروسية تتكبد خسائر كبيرة في اتجاه باخموت، مشيراً إلى أن محاولات القوات الروسية لشن هجمات مضادة قرب باخموت فشلت.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجوماً بأسلحة بحرية بعيدة المدى عالية الدقة على مواقع احتياطيات الجيش الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف إلى أن الضربة حققت أهدافها ودمرت جميع المرافق المحددة للاستهداف، من جهة أخرى أكد كوناشينكوف التصدي لـ 5 هجمات مضادة شنتها أوكرانيا في محور دونيتسك.

الرد الروسي

وفي وقت سابق، أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات الجنوب الروسية بأن الجيش الروسي أحبط محاولة القوات الأوكرانية إجراء استطلاع باستخدام القوة على محور ليسيتشانسك، وصد هجومًا معاديًا على محور سوليدار – أرتيوموفسك، بحسب ما نقلت عنه وكالة سبوتنك، مضيفاً أن القوات الروسية نجحت في صد هجوم شنته مجموعة مهاجمة من القوات المسلحة الأوكرانية على المحور الهام.

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