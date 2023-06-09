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وصفت التحقيق بلعبة لصالح روسيا

أوكرانيا ترفض إجراء تحقيق دولي في سد كاخوفكا

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ صباحاً
أوكرانيا ترفض إجراء تحقيق دولي في سد كاخوفكا
المواطن - فريق التحرير

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رفض وزير الخارجية الأوكراني، اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإجراء تحقيق دولي في سد كاخوفكا.

لعبة لصالح روسيا

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني التحقيق لعبة لصالح روسيا، وفقًا لتلفزيون الشرق.

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وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن تفجير سد نوفا كاخوفكا الواقع بخيرسون جنوبي أوكرانيا.

وفيما أكدت موسكو أن الجيش الأوكراني قصف السد متسببًا كذلك في تدمير محطة مجاورة لتوليد الطاقة الكهرومائية؛ بهدف حرمان شبه جزيرة القرم من المياه، ردت كييف بأن الروس فجروا السدّ لتعطيل هجومهم المضاد المخطط له.

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