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معاناة كييف الصعبة في محاولة اختراقها

أوكرانيا تعترف بقوة خطة الدفاع الروسية أنياب التنين

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
أوكرانيا تعترف بقوة خطة الدفاع الروسية أنياب التنين
المواطن - فريق التحرير

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اعترفت أوكرانيا، بقوة خطوط الدفاع الروسية، لأول مرة منذ بدء المعركة التي بدأتها روسيا في الأراضي الأوكرانية منذ أكثر من عام.

خطوط دفاع مذهلة

وكشفت صحيفة “تليغراف” البريطانية، عن معاناة القوات الأوكرانية الصعبة في محاولة اختراق خطوط الدفاع المذهلة التي بناها الجيش الروسي على طول خط الجبهة.

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ونقلت الصحيفة عن قائد أوكراني قوله: “لديهم خنادق وتحصينات لا تصدق، سيكون من الصعب اختراق خط دفاعهم وحقول الألغام. بالإضافة إلى ذلك، لديهم مدفعية جيدة، وعددهم أكثر منا بكثير”.

أنياب التنين

وأشارت “تليغراف”، إلى أن القوات الروسية أقامت خط دفاع يبلغ طوله 965 كيلومترًا، يتكون من شبكة من الخنادق والأنفاق وتحصينات تعرف باسم “أنياب التنين”، وحقول الألغام.

وتعتبر “أنياب التنين” واحدة من الخطط والتكتيكات العسكرية الدفاعية تتمثل في بناء الجيش لكتل متوسطة الضخامة من الأسمنت المسلح على الأرض على شكل هرمي، لمنع المدرعات والآليات العسكرية الثقيلة المعادية من التقدم أكثر.

وشاع استعمال إستراتيجية بناء خطوط “أنياب التنين” كثيرًا في الحرب العالمية الثانية، ولا زالت آثارها تظهر إلى يومنا هذا، فمنها على سبيل المثال خط “سيغفريد” والذي أنشأته ألمانيا أو خط “ماغينو” الذي شيده الفرنسيون.

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