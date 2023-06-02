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خدمة للحجاج لإنهاء إجراءاتهم

أولى رحلات طريق مكة تغادر المغرب

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
أولى رحلات طريق مكة تغادر المغرب
المواطن - واس

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غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من المملكة المغربية اليوم، إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

مبادرة طريق مكة

وتهدف مبادرة طريق مكة – وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 – إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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