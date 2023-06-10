أولى طلائع الحجاج من طاجيكستان تغادر إلى الأراضي المقدسة

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين حجاج ماليزيون يغادرون إلى الأراضي المقدسة ضمن مبادرة طريق مكة قيادتنا أخذت بلادنا إلى مواقع متقدمة تستحقها وهي أهلٌ لها رد راموس على مشجع طالبه بالانتقال للأهلي أليغري يحسم موقفه من عرض الهلال القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة وذخيرة بعسير القبض على شخص لترويجه الإمفيتامين المخدر بحائل جمهور الهلال يرفض التعاقد مع أليغري إدارة الأهلي على الطريق الصحيح السعودية ترحب بتوافق أعضاء لجنة 6+6 الليبية حول تنظيم الانتخابات
غادرت فجر اليوم أولى طلائع الحجاج من جمهورية طاجيكستان مطار دوشنبيه الدولي إلى الأراضي المقدسة، بحضور معالي رئيس اللجنة الدينية في طاجيكستان السيد سليمان دولت زاده وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن.
وأعرب دولت زاده بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية على كافة التسهيلات التي تقدم للحجاج.
من جانبه أكد السفير الرشيدان أن خدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة شرف واعتزاز للمملكة، مشيرًا إلى أن حج هذا العام يأتي بعد أن من الله علينا بعودة الأعداد من الحجاج إلى ما كانت عليه في السابق بعد رفع كافة الإجراءات الاحترازية وانحسار فايروس كورونا، راجيًا من الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا وعودة حميدة إلى أوطانهم سالمين.