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أول إصابة بالملاريا منذ 20 عامًا في أمريكا Icon طلائع الحجاج يصلون إلى مشعر مزدلفة Icon الهلال يحدد بديل رامون دياز وراتبه Icon الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة بالعالم في نفرة مزدلفة Icon تفاصيل عقد روبيرتو فيرمينو مع الأهلي Icon مشهد مبهج لنفرة الحجاج إلى مزدلفة Icon الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات التهنئة من قادة الدول الإسلامية Icon الحجاج ينفرون إلى مشعر مزدلفة وسط منظومة خدمات متكاملة Icon الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية Icon طيران القوات الجوية يشارك في تنفيذ الخطة الأمنية بموسم الحج Icon

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ينقله البعوض ويحتمل أن يكون قاتلًا

أول إصابة بالملاريا منذ 20 عامًا في أمريكا

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٥ مساءً
أول إصابة بالملاريا منذ 20 عامًا في أمريكا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن خمس حالات إصابة بالملاريا تأكدت في ولايتي فلوريدا وتكساس، وهي المرة الأولى منذ 20 عامًا التي تحدث فيها حالات إصابة محليًا في الولايات المتحدة بالمرض الذي ينقله البعوض ويحتمل أن يكون قاتلاً.

الملاريا

الإصابة بالملاريا

وأردفت أن الإصابات الأربع بالملاريا في فلوريدا، إلى جانب حالة واحدة في تكساس، جرى تشخيصها على مدى شهرين.

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وتابعت في تحذير صدر يوم أمس الاثنين إن الملاريا تعد حالة طبية طارئة، وإن أي شخص تظهر عليه الأعراض يجب “فحصه على وجه السرعة”.

لكنها أشارت إلى أن خطر الإصابة بالملاريا لا يزال منخفضا في الولايات المتحدة، وأن معظم الحالات يتم اكتسابها عندما يسافر الأشخاص خارج البلاد. وقالت إن 95 بالمئة من حالات الإصابة بالملاريا تحدث في أفريقيا.

 

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