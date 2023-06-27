أول إصابة بالملاريا منذ 20 عامًا في أمريكا

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كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن خمس حالات إصابة بالملاريا تأكدت في ولايتي فلوريدا وتكساس، وهي المرة الأولى منذ 20 عامًا التي تحدث فيها حالات إصابة محليًا في الولايات المتحدة بالمرض الذي ينقله البعوض ويحتمل أن يكون قاتلاً.
وأردفت أن الإصابات الأربع بالملاريا في فلوريدا، إلى جانب حالة واحدة في تكساس، جرى تشخيصها على مدى شهرين.
وتابعت في تحذير صدر يوم أمس الاثنين إن الملاريا تعد حالة طبية طارئة، وإن أي شخص تظهر عليه الأعراض يجب “فحصه على وجه السرعة”.
لكنها أشارت إلى أن خطر الإصابة بالملاريا لا يزال منخفضا في الولايات المتحدة، وأن معظم الحالات يتم اكتسابها عندما يسافر الأشخاص خارج البلاد. وقالت إن 95 بالمئة من حالات الإصابة بالملاريا تحدث في أفريقيا.