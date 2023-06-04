أول الراحلين عن الاتحاد في الميركاتو الصيفي

يبحث أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الرحيل عن صفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد نهاية موسم 2022/2023.

ويرغب اللاعب البرازيلي برونو هنريكي صاحب الـ33 عامًا في خوض تجربة احترافية جديدة والرحيل عن العميد بعد 3 سنوات قضاها في صفوف الفريق.

ولعب هنريكي مع العميد 29 مباراة في موسم 2022/2023 حيث سجل هدفين وصنع هدفًا في الموسم مع العميد.

جدير بالذكر أن هنريكي انضم إلى العميد في عام 2020 قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي.

حقيقة إصابة قائد الاتحاد بالرباط الصليبي

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية حقيقة إصابة المدافع المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد بقطع في الرباط الصليبي.

وقال الإعلامي خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه في “تويتر” : ” من مصدر مؤكد في النادي، غير صحيح إصابة حجازي بالرباط الصليبي”.

وفي وقت سابق، أعرب حجازي عن سعادته، وذلك بعد التتويج بلقب دوري روشن السعودي موسم 2022/ 2023.

وغرد حجازي قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله على موسم كبير رجعنا فيه لمنصات التتويج ببطولتين غاليتين وتحقيق الهدف الأكبر ألا وهو الدوري وتأهلنا لكأس العالم للأندية، شكرًا جماهيرنا الرائعة على مساندتكم ودعمنا طوال الموسم خارج أو داخل الملعب، شكرًا لإدارة النادي وشكرًا للجهاز الفني والإداري والطبي وكل منسوبي النادي لأنهم يعملون بحب قبل أي شيء”.

وأضاف حجازي: “شكرًا إخواني اللاعبين جميعًا على تضحياتكم والتزامكم وأدائكم الرائع كل فترات الموسم”.