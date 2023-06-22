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مكارثي: معايير مزدوجة في أمريكا

أول تعليق لجو بايدن على اتهام ابنه هانتر بقضية جنائية

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ مساءً
أول تعليق لجو بايدن على اتهام ابنه هانتر بقضية جنائية
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين: إن ابنه هانتر “على ما يرام”، وذلك بالرغم من أنه المتهم الرئيسي في قضية جنائية. “السيد الرئيس، كيف حال هانتر؟” صاح صحفي ممن سمح لهم بالتواجد خلال انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك لجو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. ردًّا على ذلك، رفع رئيس البيت الأبيض إبهامه، لكنه لم يقل شيئًا.

تسريب صور محرجة لنجل بايدن  (1)

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جرائم نقل بايدن

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء أن هانتر بايدن، اعترف في إطار صفقة مع المدعين العامين الأمريكيين، بذنبه في التهرب الضريبي المتعمد، بالإضافة إلى ذلك توصل الطرفان لاتفاق بشأن مخالفة قواعد حمل الأسلحة النارية.

ولفتت شبكة “سي إن إن”، نقلًا عن كريستوفر كلارك، ممثل هانتر بايدن، إلى أن اعتراف نجل رئيس البيت الأبيض بالذنب في التهرب الضريبي سيسمح بتسوية قضية انتهاك قواعد تخزين الأسلحة.

حيازة أسلحة نارية

وبدأت التحقيقات في حيازته لأسلحة نارية في عام 2018، عندما ضبط وهو يحمل مسدس Colt Cobra وكان يتعاطى المخدرات.

ويحظر القانون الأمريكي حيازة أو حمل الأسلحة للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات.

وسببت قرارات مكتب المدعي العام في قضية هانتر بايدن والتي سمحت له بالتهرب من دخول السجن، ضجة بين العديد من ممثلي المعارضة الجمهوريين.

تسريب صور محرجة لنجل بايدن
هانتر وبايدن

ازدواجية في المعايير

وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، عن الحادث بأنه دليل على وجود ازدواجية في المعايير في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يمثل هانتر بايدن أمام محكمة ديلاوير في 26 يوليو.

تسريب صور محرجة لنجل بايدن  (2)

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