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برئاسة نادي النصر

أول تعليق من ثامر اليمني بعد فوز مسلي آل معمر

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
أول تعليق من ثامر اليمني بعد فوز مسلي آل معمر
المواطن - فريق التحرير

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وجه ثامر اليمني المرشح السابق على كرسي رئاسة النصر، رسالة إلى مسلي آل معمر الفائز برئاسة النادي لمدة سنة واحدة، بعد إعلان النتيجة أمس من قبل الجمعية العمومية للنادي.

وقال اليمني عبر حسابه في “تويتر”: “أبارك لأخي آل معمر حصوله على غالبية الأصوات لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية، راجيًا له ولأعضاء المجلس كل التوفيق لتحقيق تطلعات عشاق الكيان في ظل المشروع الاستثماري الكبير الذي تحظى بها رياضتنا بدعم من القيادة ووزارة الرياضة، والشكر والامتنان لجماهير النصر ورجالاته”.

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وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن آل معمر سيقود النادي لسنة واحدة، بعد حصوله على 878 ألف و580 صوتًا مقابل 290 صوتًا لـ ثامر اليمني.

مسلي آل معمر

ويسعى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية للتعاقد مع أقوى الصفقات حيث يفكر في ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان الإيطالي والمغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.

 

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