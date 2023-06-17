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أول تعليق من رياض محرز بعد عرض الأهلي

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
أول تعليق من رياض محرز بعد عرض الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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أثار نجم مانشستر سيتي، الجزائري الدولي رياض محرز حالة من الجدل بشأن انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الصيف.

رياض محرز يُعلق على العرض

وتلقى رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، عرضًا ضخمًا للانتقال إلى الأهلي بداية من الموسم الرياضي الجديد، وسط أنباء عن صعوبة الصفقة، خاصة أن عقده مستمر مع مانشستر سيتي حتى 2025.

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رياض محرز
محرز مع مانشستر سيتي – المصدر espn

ورد رياض محرز على أنباء انتقاله إلى النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، قائلًا: “متبقي عامين في عقدي مع مانشستر سيتي، بالإضافة إلى مباراتين مع منتخب الجزائر، قبل الذهاب إلى الإجازة الصيفية”.

وفتحت تصريحات محرز، الباب أمام جميع الاحتمالات بشأن مستقبله في الموسم الرياضي الجديد، حيث إنه لم ينفي إمكانية انتقاله إلى صفوف الأهلي خلال تصريحاته لوسائل الإعلام.

رياض محرز
محرز مع مانشستر سيتي – المصدر @Mahrez22

ويلعب رياض محرز في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي منذ صيف عام 2018، وخاض معه 236 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة.

رياض محرز
محرز مع مانشستر سيتي – المصدر @RudyGaletti

الأهلي يُدعم صفوفه

ولا يُعد محرز النجم العالمي الوحيد الذي دخل الأهلي في مفاوضات معه، حيث ترغب الإدارة في ضم صفقات مميزة هذا الصيف والتعاقد مع مدير فني أجنبي مميز، من أجل التألق في الموسم الجديد بعد العودة لدوري روشن

 

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