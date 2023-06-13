أول تعليق من لوكاكو بعد الإساءات العنصرية ضده

حرص اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي على إصدار أول تعليق منه بعد الإساءات العنصرية التي تعرض لها بعد خسارة الإنتر لنهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي ضد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال النجم البلجيكي عبر موقع ” الإنستجرام” : “أولًا أود شكر كل جماهير إنتر ميلان على حبهم ودعمهم للفريق طوال الموسم، كنتم دائمًا بجانبنا وشكرًا لكم على هذا”.

رسالة روميلو لوكاكو

وأضاف النجم البلجيكي: “لم يكن يجب أن نخسر هذا النهائي، ولم يكن يجب أن نُحزن عشاق هذا النادي الجميل، لكن إنتر ميلان لايزال جائعًا وسنعود من جديد لمحاولة الفوز بهذا اللقب والعيش في هذه اللحظة من جديد، والتاريخ سوف يُكتب من جديد”.

اللاعب البلجيكي صاحب الـ30 عامًا كان تسبب بالخطأ في منع كرة تم تسديدها من أحد زملائه من دخول شباك مانشستر سيتي حيث ظلت النتيجة تشير إلى تفوق مانشستر سيتي بهدف حتى نهاية المباراة.

وكشفت التقارير أن اللاعب لوكاكو صاحب الأصول الكونغولية تعرض لإساءات عنصرية عبر موقع ” الإنستجرام” بجانب باقي حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بعد خسارة إنتر ميلان لنهائي دوري الأبطال.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها النجم البلجيكي للإساءات والهجوم من قبل الجماهير، حيث سبق له وأن تعرض لهجوم من جماهير يوفنتوس في بطولة كأس إيطاليا الموسم الماضي.