أول تغريدة لـ ملك الأردن بعد زفاف نجله الحسين

شكر ملك الأردن عبدالله الثاني، الشعب الأردني وكل من شاركه الفرحة بزفاف نجله ولي العهد الأمير حسين والأميرة رجوة.

تغريدة ملك الأردن

ونشر الملك عبر حسابه على تويتر صورة من الزفاف الذي أقيم يوم أمس في العاصمة عمان، وكتب: شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة.

وأضاف: والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما.

الأميرة رجوة

ومُنحت المهندسة السعودية رجوة آل سيف قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، لقب الأميرة بموجب قرار صادر عن الإرادة الملكية الأردنية، وذلك بعد عقد قرانهما في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان وسط حضور مئات الشخصيات.

شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة. والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما pic.twitter.com/u7igu8Ybkf — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 2, 2023

وعُقد قران الأمير الحسين ورجوة في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفًا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولًا إلى قصر الحسينية.