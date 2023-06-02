Icon

الإطاحة بـ4 مقيمين روجوا 75 كجم من القات في عسير Icon الاتحاد يفاوض حارس النصر! Icon تفاصيل عرضي الهلال وإنتر ميامي لـ ميسي Icon تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء جسور تقاطع طريق مجلس التعاون Icon فيفا: إيغالو نجم لن تنساه جماهير الزعيم سريعًا Icon السعودية بين أصدقاء بريكس والخارجية الروسية تعلق: صورة عائلية Icon هالاند: أحلم بتحقيق الثلاثية Icon كريم بنزيما سيستمر مع الريال حتى 2024 Icon إجراءات ميسرة للحجاج المغادرين إسطنبول ضمن مبادرة طريق مكة Icon أول تغريدة لـ ملك الأردن بعد زفاف نجله الحسين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وجهها لكل من شاركه فرحته

أول تغريدة لـ ملك الأردن بعد زفاف نجله الحسين

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
أول تغريدة لـ ملك الأردن بعد زفاف نجله الحسين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شكر ملك الأردن عبدالله الثاني، الشعب الأردني وكل من شاركه الفرحة بزفاف نجله ولي العهد الأمير حسين والأميرة رجوة.

تغريدة ملك الأردن

ونشر الملك عبر حسابه على تويتر صورة من الزفاف الذي أقيم يوم أمس في العاصمة عمان، وكتب: شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة.

قد يهمّك أيضاً
من هو أبو سلة مختطف المواطن السعودي في لبنان؟

من هو أبو سلة مختطف المواطن السعودي في لبنان؟

أردوغان يغفو خلال لقاء تلفزيوني

أردوغان يغفو خلال لقاء تلفزيوني

وأضاف: والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما.

الأميرة رجوة

ومُنحت المهندسة السعودية رجوة آل سيف قرينة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله، لقب الأميرة بموجب قرار صادر عن الإرادة الملكية الأردنية، وذلك بعد عقد قرانهما في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان وسط حضور مئات الشخصيات.

وعُقد قران الأمير الحسين ورجوة في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفًا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولًا إلى قصر الحسينية.

أول تغريدة لـ ملك الأردن بعد زفاف نجله الحسين (1)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة