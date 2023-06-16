خالد بن سلمان يبحث حل الأزمة اليمينة مع المبعوث الأمريكي أول دعوى قضائية ضد روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي زلزال بقوة 7.2 درجات يهز منطقة قرب تونغا قتل القرهدي فعل شنيع ودخيل على المجتمع والحكم الشرعي رادع آل الشيخ يوجه بإقامة صلاة الجمعة بجميع مساجد مكة حتى نهاية موسم الحج مصر تعثر على جثث 3 بريطانيين متفحمة داخل الزورق توطين التقنيات الخضراء لاستدامة إنتاج الغذاء أبرز مباحثات السعودية وهولندا رودي جارسيا يتولى تدريب نابولي هاكرز يهدد بنوك الاتحاد الأوروبي واشنطن وطوكيو وسوول ينددون بإطلاق صواريخ كورية شمالية
كشفت تقارير إعلامية، أن مارك والترز، مقدم أحد البرامج الحوارية في الولايات المتحدة الأمريكية، رفع دعوى قضائية ضد روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، متهمًا إياه بالتشهير.
وقال والترز، في دعواه: إن أداة تشات جي بي تي، الخاصة بشركة أوبن إيه آي، ولَّدت معلومات خاطئة وضارة عن عملية مزعومة لاختلاس الأموال، مؤكدًا أنه يسعى للحصول على تعويضات مالية غير محددة.
وبحسب الدعوى المرفوعة في محكمة ولاية جورجيا، فقد طلب فريد ريهل، رئيس تحرير مجلة AmmoLand المعنية بشؤون السلاح، من تشات جي بي تي معلومات عن دور والترز في دعوى قضائية أخرى غير ذات صلة في ولاية واشنطن.
وبحسب موقع الشرق الأوسط الإخباري، قال والترز: إن تشات جي بي تي، ذكر أن والترز اختلس أموالًا من مجموعة مصالح خاصة كان قد عمل فيها مسؤولًا ماليًّا.
وتابع: علمت الشركة المنتجة للبرنامج، أو كان ينبغي أن تكون على علم، بأن اتصالاتها بشأن والترز كانت خاطئة، أو أنها تجاهلت بتهور، زيف المعلومات المستلمة أثناء اتصال الطرفين.
وقد تثبت دعوى والترز ضد أوبن إيه آي أنها حالة اختبار تاريخية للتشهير بواسطة الذكاء الاصطناعي، لكنها ستثير على الأرجح أسئلة قانونية مهمة ستتكرر في القضايا المستقبلية المتعلقة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.