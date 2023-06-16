أول دعوى قضائية ضد روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي

كشفت تقارير إعلامية، أن مارك والترز، مقدم أحد البرامج الحوارية في الولايات المتحدة الأمريكية، رفع دعوى قضائية ضد روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي، متهمًا إياه بالتشهير.

تشات جي بي تي

وقال والترز، في دعواه: إن أداة تشات جي بي تي، الخاصة بشركة أوبن إيه آي، ولَّدت معلومات خاطئة وضارة عن عملية مزعومة لاختلاس الأموال، مؤكدًا أنه يسعى للحصول على تعويضات مالية غير محددة.

وبحسب الدعوى المرفوعة في محكمة ولاية جورجيا، فقد طلب فريد ريهل، رئيس تحرير مجلة AmmoLand المعنية بشؤون السلاح، من تشات جي بي تي معلومات عن دور والترز في دعوى قضائية أخرى غير ذات صلة في ولاية واشنطن.

اختلس أموالًا

وبحسب موقع الشرق الأوسط الإخباري، قال والترز: إن تشات جي بي تي، ذكر أن والترز اختلس أموالًا من مجموعة مصالح خاصة كان قد عمل فيها مسؤولًا ماليًّا.

وتابع: علمت الشركة المنتجة للبرنامج، أو كان ينبغي أن تكون على علم، بأن اتصالاتها بشأن والترز كانت خاطئة، أو أنها تجاهلت بتهور، زيف المعلومات المستلمة أثناء اتصال الطرفين.

وقد تثبت دعوى والترز ضد أوبن إيه آي أنها حالة اختبار تاريخية للتشهير بواسطة الذكاء الاصطناعي، لكنها ستثير على الأرجح أسئلة قانونية مهمة ستتكرر في القضايا المستقبلية المتعلقة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.