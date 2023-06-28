أول رسالة من ميندي لجماهير الأهلي بعد التوقيع

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وجه الحارس السنغالي إدواردو ميندي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، أول رسالة إلى جماهير الراقي بعد التعاقد مع الفريق حتى صيف عام 2026.
وقال الحارس السنغالي في مقطع فيديو نُشر عبر حساب الأهلي في “تويتر” : ” جدة كدة أهلي وبحر”.
وتعاقد الأهلي مع الحارس السنغالي مقابل مبلغ مالي قدره 16 مليون جنيه إسترليني وفقًا للتقارير الصحفية.
وكان الحارس السنغالي، حقق مع نادي تشيلسي 3 ألقاب وهي: دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما فاز بلقب كأس أمم إفريقيا مع المنتخب السنغالي في 2022.
أسد التيرانجا 🦁
أفضل حارس في العالم 🧤🔒
إدوارد ميندي أهلاوي 💚🫡@edou_mendy_#WelcomeMendy pic.twitter.com/IsSMG2IR2S
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 28, 2023