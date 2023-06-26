أول ظهور علني لـ وزير الدفاع الروسي منذ تمرد فاغنر

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قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك في أول ظهور علني له منذ تمرد مجموعة فاغنر العسكرية، حسبما أفادت “وكالة الإعلام الروسية”، اليوم الاثنين.
وتظهر المشاهد التي وفرتها وزارة الدفاع وبثتها محطة “روسيا 24″، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي كان هدفاً لانتقادات لاذعة جدًا من جانب قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، وهو يتفقد مركز قيادة للقوات الروسية في أوكرانيا و”يعقد اجتماعًا مع مسؤولي” إحدى الوحدات.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن الوزير شدد خلال هذا الاجتماع خصوصًا “على الفاعلية الكبيرة لرصد وتدمير” أسلحة وجنود “العدو”.
وتقدم مقاتلو مجموعة فاغنر بقيادة رئيسها يفغيني بريغوجن نحو موسكو للإطاحة بما وصفوه بالقيادة العسكرية الروسية “الفاسدة والتي تفتقر للكفاءة”، قبل أن ينسحبوا فجأة إلى منطقة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا بعد اتفاق مع الكرملين توسط فيه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.
وكان بريغوجين الذي شن تمردا استمر 24 ساعة اعتبارًا من مساء الجمعة الماضي، وعد “بتحرير الشعب الروسي” باستهدافه خصوصا شويغو ورئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف اللذين يتهمهما بالتضحية بآلاف الجنود في أوكرانيا.
ومنذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول الدبابات إلى أوكرانيا العام الماضي، كان شويغو، الذي خدم لفترة طويلة، هو الرجل الذي يتحمل مسؤوليات كافة التطورات مع الجيش الروسي خلال الحرب، قبل أن “يختفي” في الفترة العصيبة التي شهدتها البلاد بالساعات الأخيرة.