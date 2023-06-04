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يربط العاصمة بأكثر من 100 وجهة بالعالم

أول ظهور لأسطول طائرات طيران الرياض الجديد

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
أول ظهور لأسطول طائرات طيران الرياض الجديد
المواطن - فريق التحرير

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نشرت “العربية” مجموعة من الصور، وثقت أول ظهور لأسطول طيران الرياض الجديد الذي يستعد لربط العاصمة الرياض بأكثر من 100 وجهة حول العالم.

أسطول طائرات

يشار إلى “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة، أعلن عن أول طلباته لأسطول الطائرات عبر شراء 72 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز 787-9، وذلك في أولى خطواته نحو تحقيق أهدافه، حيث شملت الصفقة 39 طائرة مؤكدة، مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية ذات البدن العريض.

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100 وجهة عالمية

وستدير شركة “طيران الرياض” عملياتها التشغيلية من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وستتخذها مقراً لها، وستعزز الشركة الجديدة في تحويل العاصمة لواحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم، حيث تضم مدينة الرياض أكثر المشاريع الجديدة الطموحة في العالم كمشروع مطار الملك سلمان الدولي، والقدية، والمسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان، وبوابة الدرعية، ومشروع المربع الجديد.

كما تهدف “طيران الرياض” إلى ربط ملايين المسافرين بغرض الترفيه والعمل بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030 من خلال شراكتها مع شركة “بوينغ”.

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