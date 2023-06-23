أول ظهور لـ أحمد حجازي بعد إصابته

ظهر اللاعب المصري أحمد حجازي في مقطع فيديو وهو يقوم بالتدريبات التأهيلية وذلك في ظهوره الأول بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وظهر حجازي وهو يقوم بالتدريبات التأهيلية في صالة الألعاب الرياضية تمهيدًا لعودته للمشاركة في مباريات الاتحاد بالفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، لا تزال فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد تترقب مصير اللاعب حجازي مع الفريق، وذلك بعد التأكد من إصابته بقطع في الرباط الصليبي نهاية موسم 2022/ 2023، وذلك في مباراة الفيحاء في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن نهاية شهر مايو الماضي.

وتحدث الإعلامي المصري مدحت شلبي أمس في برنامجه “مساء On Time” على قناة On Time Sports المصرية عن مصير حجازي قائلًا: “إدارة الاتحاد تدرس إسقاط اسمه من القائمة طوال الموسم المقبل أو إسقاط اسمه وقيده من جديد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل وسوف يحصل على كل مستحقاته المالية”.