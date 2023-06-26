أول ظهور لـ بوتين منذ انتهاء تمرد فاغنر

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في مقطع فيديو نشره الكرملين، لأول مرة بعد انتهاء تمرد فاغنر.

وألقى بوتين كلمة أمام منتدى شبابي أطلق عليه “مهندسو المستقبل”، حيث أشاد بالشركات لضمان “التشغيل المستقر” لصناعة البلاد “في مواجهة التحديات الخارجية الخطيرة”، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

ظهور وزير الدفاع الروسي

وفي وقت سابق، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زيارة للقوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك في أول ظهور علني له أيضًا منذ تمرد مجموعة فاغنر العسكرية، حسبما أفادت “وكالة الإعلام الروسية”، اليوم الاثنين.

وتظهر المشاهد التي وفرتها وزارة الدفاع وبثتها محطة “روسيا 24″، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي كان هدفًا لانتقادات لاذعة جدًا من جانب قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، وهو يتفقد مركز قيادة للقوات الروسية في أوكرانيا ويعقد اجتماعًا مع مسؤولي إحدى الوحدات.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن الوزير شدد خلال هذا الاجتماع خصوصًا “على الفاعلية الكبيرة لرصد وتدمير” أسلحة وجنود “العدو”.