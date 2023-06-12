أول ورش العمل الموسيقية بـ يونيو في العود برعاية الترفيه جماهير الاتحاد تترقب مواجهة الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية أوكرانيا تعترف بقوة خطة الدفاع الروسية أنياب التنين الحج بلا تصريح يؤثر على الخدمات وتحذير من الحملات الوهمية اليونان تبني سياجًا مؤقتًا على حدودها مع تركيا لحظة إنقاذ سائحين بريطانيين بعد اشتعال مركبهم بالبحر الأحمر مبتعثة سعودية تحقق المركز الأول عالميًّا بمؤتمر جراحة السمنة ببريطانيا البطيخ الحساوي مهدد بالانقراض ومختصون يكشفون السبب ميتا وتويتر ضمن العلامات التجارية سيئة السمعة في أمريكا والد مسلي آل معمر في ذمة الله
أعلن المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إطلاق أول ورش العمل الموسيقية لشهر يونيو في مجال العود برعاية هيئة الترفيه.
وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: أول ورش العمل الموسيقية لشهر يونيو في مجال العود مع الدكتور ممدوح الجبالي والأستاذ إسلام القصبجي بتنظيم من هيئة الترفيه، وبالتعاون مع أستوديوهات مرواس وبرعاية هيئة الموسيقى.
وفي وقت سابق، أعلن آل الشيخ، أنه بإضافة منطقة نجران، أصبحت جولة المملكة أضخم جولة ترفيهية حول المملكة، والتي تضم 17 مدينة بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، وتنظيم وإدارة الشركات السعودية المحلية في جميع المناطق.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: إن من خلال تلك الجولة أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في جميع مراحل الفعاليات الترفيهية من قبل بداية العروض والمشاركة في تقديمها، وجميع الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم العروض الإبداعية والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض.