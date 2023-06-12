أول ورش العمل الموسيقية بـ يونيو في العود برعاية الترفيه

أعلن المستشار بالديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إطلاق أول ورش العمل الموسيقية لشهر يونيو في مجال العود برعاية هيئة الترفيه.

ورش عمل في العود

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: أول ورش العمل الموسيقية لشهر يونيو في مجال العود مع الدكتور ممدوح الجبالي والأستاذ إسلام القصبجي بتنظيم من هيئة الترفيه، وبالتعاون مع أستوديوهات مرواس وبرعاية هيئة الموسيقى.

جولة المملكة

وفي وقت سابق، أعلن آل الشيخ، أنه بإضافة منطقة نجران، أصبحت جولة المملكة أضخم جولة ترفيهية حول المملكة، والتي تضم 17 مدينة بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، وتنظيم وإدارة الشركات السعودية المحلية في جميع المناطق.

عروض إبداعية

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: إن من خلال تلك الجولة أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في جميع مراحل الفعاليات الترفيهية من قبل بداية العروض والمشاركة في تقديمها، وجميع الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم العروض الإبداعية والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض.