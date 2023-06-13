أوميجا تتعرض لعملية نصب بملايين الدولارات

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اعترفت شركة صناعة الساعات الفاخرة أوميجا بتعرضها لعملية نصب، بعدما اشترت ساعة نادرة باهظة الثمن عن طريق مزاد علني في نوفمبر 2021، ثم تبين لاحقًا أنها مزيفة.
ووفقًا لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، فإن الأدهى في الأمر هو أن الشركة السويسرية اشترت الساعة التي يفترض أن تكون من إنتاجها الخاص، ومن موديل “سبيد ماستر” الذي جرى طرحه سنة 1957.
من المعروف أن أوميجا قد اشترت الساعة ذات اللون البني بـ3.1 ملايين فرانك سويسري (ما يعادل 3.4 مليون دولار بسعر اليوم)، في صفقة قياسية لساعات الشركة، من أجل وضعها في متحف خاص بها باعتبارها “قطعة نادرة”.
ويبلغ هذا المقابل نحو 25 ضعفًا للسعر الذي كان مقدرًا للساعة، لكن “أوميجا” اكتشفت أن الساعة مزيفة، وأن موظفين سابقين لديها متورطون في عملية النصب.
و”سبيد ماستر” من بين أشهر وأغلى الساعات في العالم؛ نظرًا للعدد المحدود المتاح منها، كما أنها كانت بمثابة ساعة مذهلة عندما طرحت أول مرة بفضل دقتها العالية ومكوناتها وشكلها الجذاب، حتى إن رائدي فضاء “ناسا” استخدماها أثناء أول هبوط على سطح القمر عام 1969.