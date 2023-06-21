إبراهيم السويلم يكشف تفاصيل إصابته بـ السرطان: الموضوع بسيط

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كشف صانع المحتوى إبراهيم السويلم تفاصيل إصابته بمرض السرطان ورحلة اكتشاف المرض، وكيف استقبل نبأ الإصابة.
وقال السويلم خلال لقائه في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إنه عندما بدأ يشعر بالمرض عندما كان عبارة عن ورم بسيط، ولكنه لاحظ أن الورم يزداد حجمه، حتى أصبح مثل قبضة اليد.
وأضاف: أنه أجرى العديد من الأشعة والتحاليل واكتشف أنه يعاني من ارتفاع كرات الدم البيضاء بشكل دائم، وحث المتابعين بعدم الإهمال بالصحة، وخاصة كل ما يتعلق بكرات الدم البيضاء؛ لأن ارتفاعها يعطي إشارة بوجود مشكلة بالجسم.
لفت السويلم إلى أنه أجرى التحاليل في أحد المستشفيات الخاصة، ولكنه تعرض لصدمة كبيرة عندما حاول أحد الأطباء تخفيف صدمة إخباره بالمرض، ثم أخبره بإصابته بالسرطان، ولكن مع تطور الطب عرف أن هذا المرض أصبح بسيطًا إلى حد ما.
وأكمل: أنا أول ما سمعت الموضوع اعتبرته شيئًا هائلًا وهو مرض السرطان، ولكن الآن أقولها بكل قوة إن الموضوع أبسط مما يتخيله الناس، ولكن أنا أول ما عرفت الموضوع اتصدمت مثل صدمة أي شخص تفاجأ بإصابته بالسرطان.
وتابع: المشكلة التي حدثت معي أن من أبلغني بالإصابة بالمرض هو مسؤول المختبر، وهو ليس المختص بذلك، وصدمني ولكن بعدما ذهبت للطبيب وأوضح لي الفكرة عن المرض، وكنت في نفس اليوم الذي عرفت فيه بالمرض خرجت أنا وزوجتي لأحد الفنادق من أجل الاستجمام، ولكن بعد الاستجمام شعرت باستفحام وكان شيئًا فظيعًا.
وأكد السويلم أنه أصبح بخير وصحة الآن، وأنه ما زال لم يُشْفَ بشكل كامل، ولكنه راضٍ بالوضع الصحي الحالي له.
ووجّه إبراهيم السويلم رسالة لطمأنة المواطنين وبالأخص مرضى السرطان بأن مرض السرطان أصبح شيئًا بسيطًا، ويمكن علاجه، ولا داعي للقلق أو الخوف الشديد، مضيفًا: بالرغم من وجود حالات مستعصية في هذا المرض، ولكن لا شيء بعيد عن إرادة الله.
كما وجه رسالته إلى الأشخاص الذين يعانون من ضغوط، قائلًا: كلمة لكل من يعاني من ضغوط.. شوف لو إجى عاصفة وجاء الغبار وجاء مطر.. وهكذا أي أزمة إذا أحسنت الظن بالله وتفاءلت وأيقنت بأن الله قادر أن يزيح عنك الهم والمرض والدين وأي شيء من ضغوط الدنيا.. فلا تقلق وكل الأمور تصبح زينة بالتفاؤل بالله، فتفاءل بالله بكل خير والجأ له.
صدمة بالمستشفى الخاص..
إبراهيم السويلم يروي تفاصيل إصابته بالسرطان ورحلة الاكتشاف وكيف تلقى نبأ الإصابة@Swailem2013#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tUkVi5GILQ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 20, 2023