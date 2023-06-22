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بهدف تسهيل وتنظيم مواعيد الذبح

إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي
المواطن - واس

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أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة إلكترونية لحجز موعدٍ مسبق لذبح الأضاحي؛ في مسالخ الوزارة المرخّصة والمجهّزة تقنياً في جميع مُدن المملكة؛ بهدف تسهيل وتنظيم مواعيد الذبح.

اختيار المسلخ المطلوب

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح للمستفيدين اختيار المسلخ المطلوب، وحجز الوقت المحدد لـ ذبح الأضاحي، وذلك من خلال بوابة “نما” الإلكترونية عبر زيارة الرابط التالي: (هنا).

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تنظيم عمل المسالخ

وتهدف هذه الخدمة إلى تنظيم عمل المسالخ، وتقليل وقت الانتظار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة، والإسهام في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وذلك في إطار تحقيق التحول الرقمي وحوكمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.

يُشار إلى أن الفرق الفنية في الفروع والمكاتب التابعة للوزارة، تقوم بجولات رقابية مكثفة على أسواق النفع العام والمسالخ المعتمدة في جميع مدن المملكة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة والحفاظ على السلامة والصحة العامة .

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