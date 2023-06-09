إتاحة الدروس ومراجعتها عبر قنوات عين على اليوتيوب

أتاحت قنوات “عين دروس” للطلاب والطالبات، عبر “يوتيوب”، إمكانية تعزيز مذاكرة الطلاب من خلال العودة إلى قنواتها، وذلك في أي وقت لمراجعة الدروس.

وتقدم “عين” دروسها لكل المناهج وجميع المراحل عبر قنوات رسمية موثوقة وشروح يتولاها معلمون على قدر كبير من العطاء وإيصال المعلومة.

وأوضحت القنوات للطلاب والطالبات أن الدروس متوفرة مع إمكانية الاستفادة منها في أي وقت، حيث ستسهم في تعزيز المذاكرة أثناء فترة الاختبارات التي ستنطلق في مكة الأسبوع المقبل بعد تقديمها بسبب موسم الحج، وفي الأسبوع الذي يليه لبقية المناطق بالسعودية.