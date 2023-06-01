إتمام عقد قران الحسين بالبدلة العسكرية وعروسه بالأبيض

بدأت المملكة الأردنية، الاحتفال بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله وسط حضور شخصيات من 70 دولة.

وشهدت مراسم الزفاف استقبال ملك الأردن عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا الضيوف من رؤساء وملوك من مختلف الدول العربية والدولية.

ووسط حضور رفيع المستوى، ظهر ولي العهد الأردني مرتديًا بدلته العسكرية بانتظار عروسه لعقد القران، وإلى جانبه ملك الأردن عبدالله الثاني.

وبمجرد وصولها تقدمت بصحبة الابن الأصغر للملك الأردني هاشم بن عبدالله، وخلفها ابنتاه إيمان وسلمى حتى وصلت لمكان عقد القران، والذي بدأ بتبادل الأحاديث الدينية والودية، ومن ثم توقيع ملك الأردن وووالد العروس لتختتم بتوقيع العروسين وسط تصفيق من الحضور.

قام بعدها العروسان بتبديل الخواتم معلنين عقد قرانهما رسميًا، وسط تهاني ومباركات من الحضور.

تواجد إعلامي كثيف

ويشهد محيط حديقة زهران بالعاصمة الأردنية عمان بالقرب من القصر الملكي “زهران” تواجدًا إعلاميًا ضخمًا حيث المركز المخصص للصحفيين، حيث يتواجد أكثر من 250 صحفيًا وصحفية من مختلف الوسائل الإعلامية العالمية والعربية.

وبدأ الأردنيون التجمّع على جنبات طريق الموكب وسط اجراءات وتنسيق أمني لإلقاء التحية على العروسين.

وتتزين العاصمة الأردنية بالأعلام ولافتات تحمل صور الأمير وعروسته مرفقة بعبارة “نفرح بالحسين”

فيديو | عمان.. بدء زفاف ولي عهد الأردن وسط حضور شخصيات من 70 دولة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/pcmdugjqqR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2023

فيديو | ملك الأردن يستقبل والدي العروس رجوة بنت خالد السيف مع بدء مراسم #الزفاف_الملكي #الإخبارية pic.twitter.com/eN9Zltd094 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2023

فيديو | لقطات من وصول الآنسة رجوة السيف إلى حفل زفافها من ولي عهد الأردن الأمير الحسين#الزفاف_الملكي#الإخبارية pic.twitter.com/nh4auXHP3V — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2023

فيديو | ولي عهد الأردن الأمير الحسين والآنسة رجوة السيف يتبادلان خواتم الزواج

#الزفاف_الملكي#الإخبارية pic.twitter.com/Rr5eHQ9tx1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2023

فيديو | عقد قران ولي عهد الأردن الأمير الحسين على الآنسة رجوة السيف

#الزفاف_الملكي#الإخبارية pic.twitter.com/kmHakRsmt4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2023