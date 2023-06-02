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إحدى مبادرات الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن

إجراءات ميسرة للحجاج المغادرين إسطنبول ضمن مبادرة طريق مكة

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٨ مساءً
إجراءات ميسرة للحجاج المغادرين إسطنبول ضمن مبادرة طريق مكة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات مصورة إجراءات ميسَّرة للحجاج المغادرين في مطار إسطنبول ضمن مبادرة طريق مكة.

سهولة ويسر

وفي وقت سابق، أنهت مبادرة طريق مكة في مطار إسطنبول، إجراءات 300 حاج من جمهورية تركيا المغادرين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، حيث تم توزيع الورود على الحجاج وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة وفي وقت وجيز.

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طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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