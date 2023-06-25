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في مدينة الملك عبدالله الطبية

إجراء 271 عملية قسطرة وقلب مفتوح للحجاج

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
إجراء 271 عملية قسطرة وقلب مفتوح للحجاج
المواطن - واس

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، أكثر من ٢٧٠ عملية تخصصية (٢٦٠ عملية قسطرة قلبية و ١١ عمليات قلب مفتوح)، لـ ٨٠ مستفيداً من ضيوف بيت الله الحرام، وذلك خلال الفترة من غرة شهر ذي القعدة وحتى اليوم السادس من شهر ذي الحجة.

القسطرة التداخلية

وأوضحت وزارة الصحة أن الإجراءات الطبية المقدمة شملت القسطرة التداخلية، وجراحة القلب المفتوح، فضلًا عن العديد من الخدمات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب، من زراعة منظمات القلب، وجهاز مزيل الرجفان البطيني ، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب.

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الخطط الاستراتيجية للمدينة

وأكدت أن ذلك يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير جميع الإمكانيات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى، عبر منظومة علاجية متقدمة، وبسعةٍ سريرية تبلغ ٥٥٠ سريرًا ، من خلال قوى عاملة اشرافية، وطبية، وفنية، ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.

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