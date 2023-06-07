إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق

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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب (62.5) طن من القات المخدر و(1.842) طناً من مادة الحشيش المخدر و(692,106) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على المشاركين في تهريبها.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.
إحباط محاولات تهريب (62.5) طن من القات المخدر و(1.842) طن من مادة الحشيش المخدر و(692,106) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهم pic.twitter.com/yqybRvjNzy
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 7, 2023