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تم القبض على المشاركين في تهريبها

إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق
المواطن - واس

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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب (62.5) طن من القات المخدر و(1.842) طناً من مادة الحشيش المخدر و(692,106) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على المشاركين في تهريبها.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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