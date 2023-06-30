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إحباط تهريب 128 ذبيحة من لحوم الأضاحي بجدة

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ صباحاً
إحباط تهريب 128 ذبيحة من لحوم الأضاحي بجدة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت أمانة محافظة جدة، أنه تم إحباط تهريب 108 ذبائح فاسدة ضمن لحوم الهدي والأضاحي؛ وذلك أثناء محاولة نقلها من المشاعر المقدسة إلى داخل المحافظة عبر منفذيْ هدى الشام وطريق مكة القديم.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها عبر “تويتر”، أن فِرَق الرقابة الميدانية التابعة لبلدية بريمان؛ تَمَكّنت خلال أول أيام العيد، من ضبط ومصادرة 96 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بنقطة تفتيش منفذ طريق هدى الشام.

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احتجاز 16 مركبة مخالفة

وأضافت أنه جرى احتجاز 16 من المركبات المخالفة كانت تُقِل تلك اللحوم، وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية، وبيّنت الأمانة أن إجمالي المركبات التي خضعت لعمليات التفتيش يوم أمس بلغ نحو 1860 مركبة.

وفي ذات السياق تَمَكنت الفِرَق الميدانية التابعة لبلدية أم السلم الفرعية، من ضبط 20 ذبيحة وحجز مركبة عبر نقطة تفتيش طريق مكة القديم فيما بلغ إجمالي المركبات التي خضعت لعمليات التفتيش عبر المنفذ 1000 مركبة.

يأتي ذلك في إطار جهودها الرقابية لحماية سلامة الغذاء، والتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، والتي تتصاعد وتيرتها خلال موسم الحج.

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