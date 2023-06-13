أرامكو تعلن موعد التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني إحباط تهريب 200 كيلو قات في جازان مودريتش يحسم مصيره حول الانتقال لـ دوري روشن جماهير الاتحاد تطالب بترشح أنمار الحائلي لقطات لجريان سيول مركز عفراء في بلقرن أمر يعطل إتمام صفقة انتقال لوكاكو إلى الهلال لوحات طرق وشوارع المدينة المنورة بـ الخط المدني أفعى حية تخرج من فم أناكوندا عملاقة فوز 3 طالبات سعوديات بمسابقة كأس التخيل العالمية مروج الحشيش والإمفيتامين في طريف بقبضة الأمن
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (200) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.