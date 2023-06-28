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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 245 كجم من القات بجازان وسقوط مروج الإمفيتامين في المزاحمية

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
إحباط تهريب 245 كجم من القات بجازان وسقوط مروج الإمفيتامين في المزاحمية
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (245) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت شرطة محافظة المزاحمية على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته ذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه (67,150) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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