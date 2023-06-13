Icon

إحباط تهريب 260 كجم من القات بجازان Icon ضبط مواطن ومقيم لترويجهما المخدرات بجازان والقصيم Icon بريطانيا تشهد حوادث قتل بالجملة في يوم واحد Icon فيضانات تركيا تربك المدن وتغرق الشوارع Icon استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار Icon جماهير الأهلي المصري تُغير اسم ملعب مركب محمد الخامس ! Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة وسيول في سبت العلاية Icon الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم المخدرات في الشرقية وعسير Icon الاتحاد يُغري كانتي بـ 25 مليون دولار سنويًا Icon السعودية للاستثمار الصناعي تحول 1.05 مليار ريال من رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 260 كجم من القات بجازان

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
إحباط تهريب 260 كجم من القات بجازان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (260) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
مبتعثة سعودية تحقق المركز الأول عالميًّا بمؤتمر جراحة السمنة ببريطانيا

مبتعثة سعودية تحقق المركز الأول عالميًّا بمؤتمر جراحة السمنة ببريطانيا

الزامل: رباعي النصر القدامى يشوهون تاريخ النادي العريق

الزامل: رباعي النصر القدامى يشوهون تاريخ النادي العريق

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر بالعالم
السوق

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر...

السوق
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم
السعودية اليوم

وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم

السعودية اليوم
وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد الأعمال الشباب
السعودية اليوم

وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد...

السعودية اليوم
إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من الرمال الناعمة
العالم

إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من...

العالم
موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي
الرياضة

موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي

الرياضة
رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد
آخر الاخبار

رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد

آخر الاخبار
قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة للدفاع عن بيلغورود
العالم

قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة...

العالم