إحباط تهريب 260 كجم من القات بجازان ضبط مواطن ومقيم لترويجهما المخدرات بجازان والقصيم بريطانيا تشهد حوادث قتل بالجملة في يوم واحد فيضانات تركيا تربك المدن وتغرق الشوارع استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار جماهير الأهلي المصري تُغير اسم ملعب مركب محمد الخامس ! لقطات لهطول أمطار غزيرة وسيول في سبت العلاية الإطاحة بـ 5 مقيمين لترويجهم المخدرات في الشرقية وعسير الاتحاد يُغري كانتي بـ 25 مليون دولار سنويًا السعودية للاستثمار الصناعي تحول 1.05 مليار ريال من رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (260) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.