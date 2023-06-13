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بالتنسيق بين الداخلية السعودية والجمارك الماليزية

إحباط تهريب 302 كجم من الكوكايين مخبأة في فول الصويا

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
إحباط تهريب 302 كجم من الكوكايين مخبأة في فول الصويا
المواطن - واس

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صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في مملكة ماليزيا، أحبطت دائرة الجمارك الملكية الماليزية محاولة تهريب ( 302.2 ) كيلو جرام من مادة الكوكايين المخدر مخبأة في فول الصويا بداخل حاوية قادمة من إحدى الدول.

متابعة النشاطات الإجرامية

ونوه المتحدث الأمني، بالتعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في مملكة ماليزيا في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن السعودية مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن السعودية وشبابها بالمخدرات والعالم أجمع، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

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