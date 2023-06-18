إحباط تهريب 400 كيلو من القات في جازان الخريف: توزيع أرباح نصف سنوية عن العام 2023 طريقة تقديم الاعتراض على وقف المعاش لمستفيدي الضمان المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن فرص تدريب وتوظيف بدء تنفيذ تجربة تبريد الطرق في المشاعر المقدسة كلية الحرم المكي الشريف تعلن فتح باب القبول لعام 1445هـ إطلاق 36 برنامجًا لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 867 ألف ريال صافي خسائر “العالمية للتأمين” غرفة الرياض تعلن عن وظائف لحملة الثانوية إدراج “جمجوم للأدوية” في السوق الرئيسية الثلاثاء المقبل
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (400) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بـ تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.