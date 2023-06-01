إحباط تهريب 68 كيلوجرامًا حشيش مخدر بمنفذ الوديعة

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أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تهريب (68) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمنفذ الوديعة، وقبضت على مهربيها بمنطقة جازان وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية في محافظة صبيا، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.