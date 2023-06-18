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إحالة المتورطين إلى جهة الاختصاص

إحباط عمليتين لترويج الحشيش بمكة المكرمة والحدود الشمالية

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
إحباط عمليتين لترويج الحشيش بمكة المكرمة والحدود الشمالية
المواطن - فريق التحرير

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما كيلوجرامين من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت شرطة محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، على مقيم من القبائل النازحة لترويجه 18 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخفية داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن تهريب المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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