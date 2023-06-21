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إحالة إلى جهة الاختصاص

إحباط عمليتين لترويج الحشيش والشبو بالرياض ومكة المكرمة

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٢ مساءً
إحباط عمليتين لترويج الحشيش والشبو بالرياض ومكة المكرمة
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

كما ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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