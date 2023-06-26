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تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجازان وحائل

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٧ مساءً
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجازان وحائل
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (302) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة حائل على مواطن لترويجه (3.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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