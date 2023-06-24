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تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجازان ونجران

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجازان ونجران
المواطن - واس

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ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (51) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة نجران؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضُبِطَ بحوزته أسلحةٌ ناريةٌ وذخيرةٌ حيَّةٌ ومبلغٌ ماليٌّ.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة،ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]
وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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