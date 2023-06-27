إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بحائل وجازان 3 وصايا للحجاج قبل النفرة إلى مشعر مزدلفة نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة بـ 20 لغة عالمية دعوات وابتهالات الحجاج في آخر ساعة من يوم عرفة مدني الدمام يباشر حريقًا في مصنع تهيئة المسجد النبوي لأداء صلاة عيد الأضحى استخدام السكوتر الكهربائي مقتصر على منسوبي الجهات الحكومية والحجاج نسك الحاج في مشعر مزدلفة مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالجوف تصعيد 397 حاجًا وحاجة من المرضى المنومين إلى مشعر عرفات
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
من جانبها، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.